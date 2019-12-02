Martin Linnes'in eşinden kadro dışı kararı sonrası bir açıklama daha! Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray'da kadro dışı kalan ve ocak ayında yeniden takıma dahil olması beklenen Martin Linnes'in eşi sosyal medyadan taraftarların sorularını yanıtladı.

"MARTIN HEYECANDAN TİTRİYOR"

"Martin hala Galatasaray'da oynamak istiyor. Şu anda iyi durumda. Ocak ayına az kaldı. Vücudunun heyecandan titrediğini biliyorum. Tekrar oynamaya hazır."

"MARTIN BİR FUTBOLCUDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

"Martin'in kalbi altın gibi. Benimle ve ailesiyle sürekli ilgilenir. Onu sevmek çok kolay. Martin bir futbolcudan çok daha fazlası."

"MAÇLARA GİTMEMEK GALATASARAY'A SAYGISIZLIK"

"Maçlara gitmememiz aptalca olur. Elbette gideceğiz. Çünkü gitmemek kulübe ve takıma saygısızlık. Biz böyle insanlar değiliz."

Elisabeth Haugen son olarak unutamadığı maç sorusuna da "Linnes'in Beşiktaş'a karşı oynadığı maçı unutamıyorum" yanıtını verdi.