Martin Linnes'in eşinden kadro dışı kararı sonrası bir açıklama daha! Galatasaray son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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'in eşinden kararı sonrası bir açıklama daha! son dakika haberleri

Martin Linnes'in eşinden kadro dışı kararı sonrası bir açıklama daha! Galatasaray son dakika haberleri

'da sezon başında yabancı oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle kalan 'in eşi , hesabında taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Sarı kırmızılı taraftarların Martin Linnes hakkında merak ettiği soruları yanıtlayan Elisabeth Haugen, eşinin ocak ayında yeniden Galatasaray forması giyeceği için çok heyecanlandığını söyledi.

'da kalan ve ocak ayında yeniden takıma dahil olması beklenen 'in eşi sosyal medyadan taraftarların sorularını yanıtladı.

"MARTIN HEYECANDAN TİTRİYOR"

"Martin hala Galatasaray'da oynamak istiyor. Şu anda iyi durumda. Ocak ayına az kaldı. Vücudunun heyecandan titrediğini biliyorum. Tekrar oynamaya hazır."

"MARTIN BİR FUTBOLCUDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

"Martin'in kalbi altın gibi. Benimle ve ailesiyle sürekli ilgilenir. Onu sevmek çok kolay. Martin bir futbolcudan çok daha fazlası."

"MAÇLARA GİTMEMEK GALATASARAY'A SAYGISIZLIK"

"Maçlara gitmememiz aptalca olur. Elbette gideceğiz. Çünkü gitmemek kulübe ve takıma saygısızlık. Biz böyle insanlar değiliz."

son olarak unutamadığı maç sorusuna da "Linnes'in Beşiktaş'a karşı oynadığı maçı unutamıyorum" yanıtını verdi.

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  1. 02.12.2019
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