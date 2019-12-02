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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Lemina yine sakatlandı

Lemina yine sakatlandı

'ın sahaya çıkardığı futbolculardan en kalitelisi olarak göze çarpan bir kez daha sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

'ın sahaya çıkardığı futbolculardan en kalitelisi olarak göze çarpan bir kez daha sakatlanarak maçı tamamlayamadı. karşısında midesi bulandığı için 30'da çıkan Lemina, Yeni karşısında 45, maçında ise 60 dakika sahada kaldıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Gabonlu yıldız dün de sakatlanıp 46'da yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı. Galatasaray'da Marcao ile da sakatlık geçirse de oyuna devam etti.

  1. 2.12.2019
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