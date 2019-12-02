Lemina yine sakatlandı
Galatasaray'ın sahaya çıkardığı futbolculardan en kalitelisi olarak göze çarpan Mario Lemina bir kez daha sakatlanarak maçı tamamlayamadı.
Galatasaray'ın sahaya çıkardığı futbolculardan en kalitelisi olarak göze çarpan Mario Lemina bir kez daha sakatlanarak maçı tamamlayamadı. Kasımpaşa karşısında midesi bulandığı için 30'da çıkan Lemina, Yeni Malatya karşısında 45, Fenerbahçe maçında ise 60 dakika sahada kaldıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Gabonlu yıldız dün de sakatlanıp 46'da yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı. Galatasaray'da Marcao ile Ryan Donk da sakatlık geçirse de oyuna devam etti.
- 2.12.2019
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