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02 Aralık 2019, Pazartesi
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bildiğimiz gibiydi

Belhanda bildiğimiz gibiydi

 Terim'in defalarca şans verdiği Younes bir kez daha taraftarlarını çıldırttı.

Terim'in defalarca şans verdiği Younes bir kez daha taraftarlarını çıldırttı. Hiçbir olumlu hareketi olmamasına rağmen Terim'in 80 dakika sabrettiği Faslı, yaptığı top kayıpları ve pas hataları dışında, sürekli geriye oynaması ve zayıf şutlarıyla yine milyonlarca Galatasaraylı'yı çileden çıkardı. Terim'in kazanmak için uğraştığı oyuncuyu oynatarak daha ne kadar maç kaybedeceği ise merak ediliyor. Zira Belhanda tel tel dökülüyor.

  1. 2.12.2019
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