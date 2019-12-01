Trabzonspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan iki ekibin zorlu mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Galatasaray'da Lemina'nın yerine Jimmy durmaz oyuna girdi

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Trabzonspor 0 - 0 Galatasaray

35' MAÇTA TEMPO YÜKSELDİ! Belhanda'nın sol çaprazdan çektiği şutta Uğurcan gole izin vermedi.

26' SARI KART! Trabzonspor'da Sosa, hakem Ali Palabıyık'a itirazlarından ötürü sarı kartla cezalandırıldı.

26' SARI KART! Pereira ile tartışma yaşayan Ömer Bayram bu oyuncuya müdahalesinin ardından sarı kart gördü.

24' TRABZONSPOR KAÇIRDI! Sosa'nın sağ çaprazdan yaptığı ortaya Mikel kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.

9' Sağ çaprazda topla buluşan Mariano'nun pasında Campi araya girdi ve tehlikeyi önledi. Pozisyonun devamında gelişen Trabzonspor atağında Sörloth, Nwakaeme'nin pasına yetişemedi.

1' Zorlu karşılaşma Ali Palabıyık'ın ilk düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Adem Büyük

MAÇTAN NOTLAR:

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray maçının kadrosunda kalede MKE Ankaragücü maçında görev alan Erce Kardeşler'in yerine kart cezası sona eren Uğurcan Çakır'a görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Medipol Başakşehir maçında forma giyen Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Babel'e Trabzonspor maçının ilk 11'inde yer vermedi. Terim bu oyuncuların yerine ilk 11'de Muslera, Belhanda, Nagotomo ve Nzonzi'yi oynattı.

EKUBAN 9 STURRIDGE 3 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor'da ayak tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban, 9 lig maçının ardından kadroya dahil oldu.

İngiliz forvet Daniel Sturridge ise üç lig maçı sonrası kadroda yer alırken, Galatasaray karşısında yedek soyundu.

TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Bordo-mavili takımın taraftarları tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

Galatasaray taraftarları ise deplasman tribünündeki yerini alarak takımlarını destekledi.

Öte yandan kentte etkili olan sağanak nedeniyle saha çizgileri yeniden çizilerek belirginleştirildi.

FATİH TERİM 18'DE 6!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu sezon 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik e 6 mağlubiyet aldı.

SON ŞAMPİYON GALATASARAY 5. SIRADAN YUKARIYA ÇIKAMADI

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise bu sezon ligde 5. sıranın üstünü göremedi.

İlk galibiyetini 3. haftada alabilen sarı-kırmızılı ekip, yalnızca 4. haftada 7 puanla 5. sırada yer alabildi. Galatasaray, 12 hafta sonunda ise 19 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇINI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem'de (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu ile Kerem Ersoy görev yapacak.

ALİ PALABIYIK'IN 2'NCİ TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık kariyerinde ikinci kez Trabzonspor - Galatasaray maçını yönetecek. 2015 yılında oynanan ve Palabıyık'ın yönettiği müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu önemli müsabakaya FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ı atadı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakem Bahattin Şimşek olacakken, VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da da Kerem Ersoy yer alacak.

Ankara bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, bugüne kadar 1 kez Trabzospor - Galatasaray maçında görev aldı. Palabıyık, Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda 19 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da oynanan karşılaşmayı yönetti. Müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazanırken, maçta toplam 14 kart çıktı. Ali Palabıyık bu karşılaşmada Trabzonspor'a 7 sarı, 1 kırmızı kart çıkarırken, Galatasaray'a ise 6 sarı kart gösterdi.

Ali Palabıyık, bugüne kadar Galatasaray'ın 23 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 38 yaşındaki hakem Trabzonspor'un ise 21 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Deneyimli hakem, bu sezon Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonalar Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1 olmak üzere toplam 9 mücadelede düdük çaldı.