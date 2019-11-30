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30 Kasım 2019, Cumartesi
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'tan açıklaması!

Sinan Bolat'tan Galatasaray açıklaması!

Belçika Ligi takımlarından 'te forma giyen Türk kaleci hakkında çıkan iddialarına ilişkin iddialara cevap verdi.

Bir dönem 'da forma giyen Bolat, sarı-kırmızılı takıma olacağına dair iddiaları yalanladı.


Belçika basınına açıklama yapan milli kaleci; "Hayır. Başka bir takıma yedek kalmak için gitmeyeceğim. Burada iyi hissediyorum fakat sözleşmem sene sonunda bitiyor. Başka yere de imza atabilirim. Bekleyip göreceğiz, gittiğim takımda mutlaka oynamalıyım!" dedi.

Galatasaray kariyerinde 12 maça çıkarken, 17 gol yemişti.

  1. 30.11.2019
  2. Güncelleme: 30.11.2019 09:11
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