Sinan Bolat'tan Galatasaray açıklaması!
Belçika Ligi takımlarından Antwerp'te forma giyen Türk kaleci Sinan Bolat hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin iddialara cevap verdi.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bolat, sarı-kırmızılı takıma transfer olacağına dair iddiaları yalanladı.
Belçika basınına açıklama yapan milli kaleci; "Hayır. Başka bir takıma yedek kalmak için gitmeyeceğim. Burada iyi hissediyorum fakat sözleşmem sene sonunda bitiyor. Başka yere de imza atabilirim. Bekleyip göreceğiz, gittiğim takımda mutlaka oynamalıyım!" dedi.
Sinan Bolat Galatasaray kariyerinde 12 maça çıkarken, 17 gol yemişti.
- 30.11.2019
- Güncelleme: 30.11.2019 09:11
- Dündar Keşaplı'dan Burak Yılmaz açıklaması!
- Emre Bol: Son yıllarda Avrupa'da ülke puanının düşmesinin sebebi Galatasaray'dır
- Firari FETÖ’cü Hakan Şükür bakın nerede ve nasıl görüntülendi! İZLE
- Okan Buruk: Almanya'da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz
- Ünal Karaman: "7 altyapı oyuncumuzun 6’sı forma giydi"
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
-
Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Sinan Bolat'tan Galatasaray açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.