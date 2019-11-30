Sinan Bolat'tan Galatasaray açıklaması!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bolat, sarı-kırmızılı takıma transfer olacağına dair iddiaları yalanladı.





Belçika basınına açıklama yapan milli kaleci; "Hayır. Başka bir takıma yedek kalmak için gitmeyeceğim. Burada iyi hissediyorum fakat sözleşmem sene sonunda bitiyor. Başka yere de imza atabilirim. Bekleyip göreceğiz, gittiğim takımda mutlaka oynamalıyım!" dedi.

Sinan Bolat Galatasaray kariyerinde 12 maça çıkarken, 17 gol yemişti.