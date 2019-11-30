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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Onyekuru geliyor!

Onyekuru geliyor!

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı kanat için ’ya 1.2 milyon euro’dan 6 aylık kiralama bedeli ödeyecek. 22 yaşındaki futbolcuya da 1.2 milyon euro garanti maaş verilecek.

Galatasaray'da operasyonu başarıyla tamamlandı. Geçen sezon 2 kupanın kazanılmasında büyük rol oynayan Nijeryalı kanat oyuncusu için yapılan girişimler mutlu sonla bitti. 'da yeterli süreyi bulamayan 22 yaşındaki yıldız için son günlerde ezeli rakip 'nin de devreye girdiği iddia ediliyordu. Fakat hem futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymek istemesi hem de Monaco yönetimi ile Falcao transferinde kurulan yakın ilişkiler bu alışverişin bitirilmesinde büyük rol oynadı.

D'AVILA İLE ANLAŞTI
Sarı-kırmızılıların daha önce , Ndiaye, gibi birçok transferinde rol oynayan menajer William D'Avila, Onyekuru için başka kulüplerle görüştüğünü belirterek işi yokuşa sürüyordu. Ancak Aslan, D'Avila ile de el sıkıştı. Diğer yandan müjdesini verenler arasında Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sedat Besen de yer aldı. Besen, "Onyekuru hayırlı olsun. Ama mecburen ocak ayını bekleyeceğiz" tweetini atarak taraftarı heyecanlandırdı. Nijeryalı yıldız için KAP bildirimi, transferin başladığı 4 Ocak 2020'de yapılacak.

4 MAÇ OYNADI
Sezon başında Everton'dan Monaco'ya 13.5 milyon euro'ya transfer olan Henry Onyekuru, gelir gelmez iki maça 11'de başladı. Üçüncü maçta son dakika görev yapan Nijeryalı, 5. hafta 15 dakika şans buldu. Onyekuru ardından 9 karşılaşmada forma giymedi. Bunlardan 3'ünü uyluk sakatlığı yüzünden kaçırdı. İyileşse de şans bulamadı.

44 MAÇ 16 GOL
Onyekuru, Galatasaray formasıyla geçen sezon 31'i , 6'sı , 5'i Şampiyonlar Ligi ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 44 maça çıktı. Nijeryalı yıldız 16 gol, 6 asistle oynadı.

SİNYALİ VERMİŞTİ
Aslan'da Teknik Direktör Fatih Terim, maçı sonrasında transfer müjdesini vermişti. Terim, "İstediğimiz oyuncuları biliyorsunuz inşallah olur" demişti. O zaman da Henry Onyekuru haberleri basında dolaşıyordu.

  1. 30.11.2019
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