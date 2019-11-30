Onyekuru geliyor!

Galatasaray'da Henry Onyekuru operasyonu başarıyla tamamlandı. Geçen sezon 2 kupanın kazanılmasında büyük rol oynayan Nijeryalı kanat oyuncusu için yapılan girişimler mutlu sonla bitti. Monaco'da yeterli süreyi bulamayan 22 yaşındaki yıldız için son günlerde ezeli rakip Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia ediliyordu. Fakat hem futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymek istemesi hem de Monaco yönetimi ile Falcao transferinde kurulan yakın ilişkiler bu alışverişin bitirilmesinde büyük rol oynadı.

D'AVILA İLE ANLAŞTI

Sarı-kırmızılıların daha önce Gomis, Ndiaye, Belhanda gibi birçok transferinde rol oynayan menajer William D'Avila, Onyekuru için başka kulüplerle görüştüğünü belirterek işi yokuşa sürüyordu. Ancak Aslan, D'Avila ile de el sıkıştı. Diğer yandan transfer müjdesini verenler arasında Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sedat Besen de yer aldı. Besen, "Onyekuru hayırlı olsun. Ama mecburen ocak ayını bekleyeceğiz" tweetini atarak taraftarı heyecanlandırdı. Nijeryalı yıldız için KAP bildirimi, transferin başladığı 4 Ocak 2020'de yapılacak.

4 MAÇ OYNADI

Sezon başında Everton'dan Monaco'ya 13.5 milyon euro'ya transfer olan Henry Onyekuru, gelir gelmez iki maça 11'de başladı. Üçüncü maçta son dakika görev yapan Nijeryalı, 5. hafta 15 dakika şans buldu. Onyekuru ardından 9 karşılaşmada forma giymedi. Bunlardan 3'ünü uyluk sakatlığı yüzünden kaçırdı. İyileşse de şans bulamadı.

44 MAÇ 16 GOL

Onyekuru, Galatasaray formasıyla geçen sezon 31'i Süper Lig, 6'sı Ziraat Türkiye Kupası, 5'i Şampiyonlar Ligi ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 44 maça çıktı. Nijeryalı yıldız 16 gol, 6 asistle oynadı.

SİNYALİ VERMİŞTİ

Aslan'da Teknik Direktör Fatih Terim, Başakşehir maçı sonrasında transfer müjdesini vermişti. Terim, "İstediğimiz oyuncuları biliyorsunuz inşallah olur" demişti. O zaman da Henry Onyekuru haberleri basında dolaşıyordu.