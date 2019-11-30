Galibiyetle taçlandırın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularına terapi uyguluyor. Milli ara sonrası Başakşehir maçında coşkulu bir futbol ortaya koyan G.Saray, pozisyon bulsa da fileleri sarsamamıştı. Ardından 78'de yediği golle sahadan boynu bükük ayrılmıştı. Hemen arkasından C. Brugge ile çok kritik bir Devler Ligi maçına çıkan Cimbom, bu kez de 90+2'de kalesini kapatamayarak 2 puandan oldu ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-kırmızılılar özellikle Belçika ekibi karşısında çok daha büyük efor sarf etmiş ve galibiyetin kıyısından dönmüştü.

BİZ GALATASARAY'IZ

Futbolcuları tecrübesiyle toparlayan ve moral aşılayan Fatih Terim, "Ben Galatasaray'da 11 sene futbol oynadım. Teknik direktör olarak 400'den fazla maça çıktım. 45 sene önce bu kulübün kapısından girdim. Neler gördüm, neler geçirdim. Siz ne umudunuzu kaybedecek konumdasınız ne de yaştasınız. İlk 8'deki takımlar arasında puanlar çok yakın. 2 yıl şampiyon olduk. Yine oluruz. Biz Galatasaray'ız pes etmek kitabımızda yazmaz" diyerek motive ettiği kaydedildi. Futbolcuların Trabzonspor maçı öncesi galibiyet yemini ettiği ifade edildi.

Aslan ligde ilk 45 dakikalarda 1 kez ile en az gol yiyen takımı oldu. Ancak Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçlarda atılan son 8 golün 6'sı ilk yarılarda geldi.

Bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen takım olan Galatasaray (10), en son 2007/08 sezonunun ilk 12 haftasında bundan daha az gol yemişti.

YOLCULUK BUGÜN

Sarı-kırmızılılar bugün Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Saat 11.00'de yapılacak antrenman sonrası THY'nin özel uçağıyla saat 16.00'da Trabzon şehrine hareket edilecek ve kampa girilecek.

93. RANDEVU

Galatasaray Trabzonspor karşısında oynadığı 92 Süper Lig mücadelesinde 41-30'la üstün bulunuyor. İki takım arasındaki 21 lig maçında ise galip çıkmadı.