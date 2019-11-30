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30 Kasım 2019, Cumartesi
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’in büyüsü bozuldu

Ali Sami Yen’in büyüsü bozuldu

Cimbom’un yıllarca rakiplere cehennemi yaşattığı Stadyumu’ndan Stadyumu’na geçmesi Avrupa’da kötü etki yarattı. TT Stadı’na geçildikten sonra maçından sadece 6’sı kazanıldı. Ulaşım sıkıntısı yüzünden maçların son dakikalarında taraftarlar erken çıkması ve stadın konumu da mutsuzluk yaratıyor.

Cimbom'un yıllarca rakiplere cehennemi yaşattığı Stadyumu'ndan Stadyumu'na geçmesi Avrupa'da kötü etki yarattı. TT Stadı'na geçildikten sonra maçından sadece 6'sı kazanıldı. Ulaşım sıkıntısı yüzünden maçların son dakikalarında taraftarlar erken çıkması ve stadın konumu da mutsuzluk yaratıyor.
  1. 30.11.2019
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