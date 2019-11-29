Falcao bugün dönüyor

Galatasaray günlerini, Türkiye'den çok İspanya'da geçiren Radamel Falcao bugün öğlen saatlerinde yeniden İstanbul'da olacak. 19 Kasım'da tedavi için Madrid'in yolunu tutan Kolombiyalı futbolcunun, hazırlıklarına Florya'da devam edeceği ifade edildi. Galatasaray sağlık heyetinin yapacağı kontrollerin ardından Falcao'nun durumuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.