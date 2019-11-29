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29 Kasım 2019, Cuma
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Falcao bugün dönüyor

Falcao bugün dönüyor

 günlerini, 'den çok 'da geçiren bugün öğlen saatlerinde yeniden 'da olacak.

günlerini, 'den çok 'da geçiren bugün öğlen saatlerinde yeniden 'da olacak. 19 Kasım'da tedavi için Madrid'in yolunu tutan Kolombiyalı futbolcunun, hazırlıklarına Florya'da devam edeceği ifade edildi. Galatasaray sağlık heyetinin yapacağı kontrollerin ardından Falcao'nun durumuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

  1. 29.11.2019
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