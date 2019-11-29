Falcao bugün dönüyor
Galatasaray günlerini, Türkiye'den çok İspanya'da geçiren Radamel Falcao bugün öğlen saatlerinde yeniden İstanbul'da olacak.
Galatasaray günlerini, Türkiye'den çok İspanya'da geçiren Radamel Falcao bugün öğlen saatlerinde yeniden İstanbul'da olacak. 19 Kasım'da tedavi için Madrid'in yolunu tutan Kolombiyalı futbolcunun, hazırlıklarına Florya'da devam edeceği ifade edildi. Galatasaray sağlık heyetinin yapacağı kontrollerin ardından Falcao'nun durumuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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