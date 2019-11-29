Albayrak neden rahatsız? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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neden rahatsız?

Albayrak neden rahatsız?

'nun sakatlığı üzerinden Galatasaraylıları sıkıştırmaya devam ediyor.

, 'nun sakatlığı üzerinden Galatasaraylıları sıkıştırmaya devam ediyor. 'a yüklenen sarı-lacivertiler, "Abdurrahim Albayrak'ın rahatsızlıkları; gizli şeker, gizli tansiyon, gizli forvet Falcao" esprileri yaptı. Buna karşılık sarı-kırmızılılar, "Oynasa da oynamasa da Falcao bizimdir" diyerek yıldıza sahip çıkmayı ihmal etmedi.

  1. 29.11.2019
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