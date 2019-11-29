Albayrak neden rahatsız?

Fenerbahçeliler, Falcao'nun sakatlığı üzerinden Galatasaraylıları sıkıştırmaya devam ediyor. Albayrak'a yüklenen sarı-lacivertiler, "Abdurrahim Albayrak'ın rahatsızlıkları; gizli şeker, gizli tansiyon, gizli forvet Falcao" esprileri yaptı. Buna karşılık sarı-kırmızılılar, "Oynasa da oynamasa da Falcao bizimdir" diyerek yıldıza sahip çıkmayı ihmal etmedi.