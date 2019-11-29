Adem Büyük'ten Galatasatay'a 5.7 milyon TL! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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'ten Galatasatay'a 5.7 milyon TL!

Adem Büyük'ten Galatasatay'a 5.7 milyon TL!

'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılılardan kazandığı ücretin kat be katını çıkardı. Devler Ligi 5. maçında Belçika temsilcisi ile oynanan karşılaşmada ağları sarsan başarılı oyuncu, attığı bu golle kulübün kasasına 5.7 milyon TL girmesini sağladı.

Geçen sezon içinde Bursaspor'la ön protokol imzalayan , yeşil-beyazlılar küme düşünce anlaşmayı bozup 'a imza atmıştı.

TFF 1. Lig yerine Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Adem, 'e attığı golle maliyetini fazlasıyla çıkardı. Adem Büyük'e bu sezon 3.5 milyon TL ödeyen Galatasaray'ın Club Brugge beraberliği ile kasasına 900 bin Euro (5.7 milyon TL) girdi.

Galatasaray Avrupa Ligi şansını zora soktu

  1. 29.11.2019
  2. Güncelleme: 29.11.2019 09:51
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