Adem Büyük'ten Galatasatay'a 5.7 milyon TL!
Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Adem Büyük, sarı-kırmızılılardan kazandığı ücretin kat be katını çıkardı. Devler Ligi 5. maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynanan karşılaşmada ağları sarsan başarılı oyuncu, attığı bu golle kulübün kasasına 5.7 milyon TL girmesini sağladı.
Geçen sezon içinde Bursaspor'la ön protokol imzalayan Adem Büyük, yeşil-beyazlılar küme düşünce anlaşmayı bozup Galatasaray'a imza atmıştı.
TFF 1. Lig yerine Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Adem, Club Brugge'e attığı golle maliyetini fazlasıyla çıkardı. Adem Büyük'e bu sezon 3.5 milyon TL ödeyen Galatasaray'ın Club Brugge beraberliği ile kasasına 900 bin Euro (5.7 milyon TL) girdi.
- 29.11.2019
- Güncelleme: 29.11.2019 09:51
-
Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
-
Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
-
Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
Adem Büyük'ten Galatasatay'a 5.7 milyon TL! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.