Galatasaray'da son dakika! Emre Akbaba böyle duyuruldu...

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bu idmanda ise dikkat çeken bir gelişme vardı...

EMRE AKBABA DÖNDÜ!

Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'dan müjdeli haber geldi. Antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Akbaba, daha sonra kendisi için hazırlanan program dâhilinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

GALATASARAY BÖYLE DUYURDU!

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından her gün yapılan "Günaydın #Galatasaray Ailesi" paylaşımında bu kezs fotoğraf olarak Emre Akbaba ile teknik direktör Fatih Terim'in birlikte yer aldığı kare kullanıldı.

BELHANDA'NIN YERİNE...

Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta mücadelesinde Galatasaray-Club Brugge karşılaşmanın 87. dakikasında Galatasaray 2. oyuncu değişikliğini Belhanda'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli futbolcu kenara gelirken bazı taraftarlar Belhanda'yı protesto etmişti. Bazıları ise oyuncuya destek verdi. Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı maçta oyundan çıkarken Belhanda taraftarlarla sözlü diyaloğa girerken küfürlü sözlerle karşılık vermişti. İplerin bu denli gerilmesi neticesinde formunun bulması durumunda Emre Akbaba'nın Belhanda'dan formayı alması bekleniyor.