Galatasaray'da son dakika! Emre Akbaba böyle duyuruldu... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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'da son dakika! böyle duyuruldu...

Galatasaray'da son dakika! Emre Akbaba böyle duyuruldu...

'in 13. hafta maçında , Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmanda dikkat çeken ve çok sevindiren bir gelişme yaşandı... Geçen sezonun sonunda ayağı kırılan ve 7 aydır sahalardan uzak olan , antrenmanda takımla çalışmalara başladı. Sarı kırmızılılar bu sabah  (28 Kasım 2019) günaydın mesajını ise, Emre Akbaba ve teknik direktör 'in yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak verdi.

'da son dakika gelişmesi... Sarı kırmızılılar, 'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bu idmanda ise dikkat çeken bir gelişme vardı...

EMRE AKBABA DÖNDÜ!

Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon maçında ayağı kırılan 'dan müjdeli haber geldi. Antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Akbaba, daha sonra kendisi için hazırlanan program dâhilinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

GALATASARAY BÖYLE DUYURDU!

Sarı kırmızılı kulübün hesaplarından her gün yapılan "Günaydın #Galatasaray Ailesi" paylaşımında bu kezs fotoğraf olarak Emre Akbaba ile teknik direktör 'in birlikte yer aldığı kare kullanıldı.

BELHANDA'NIN YERİNE...

Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta mücadelesinde Galatasaray-Club Brugge karşılaşmanın 87. dakikasında Galatasaray 2. oyuncu değişikliğini Belhanda'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli futbolcu kenara gelirken bazı taraftarlar Belhanda'yı protesto etmişti. Bazıları ise oyuncuya destek verdi. Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın ile oynadığı maçta oyundan çıkarken Belhanda taraftarlarla sözlü diyaloğa girerken küfürlü sözlerle karşılık vermişti. İplerin bu denli gerilmesi neticesinde formunun bulması durumunda Emre Akbaba'nın Belhanda'dan formayı alması bekleniyor.

  1. 28.11.2019
  2. Güncelleme: 28.11.2019 09:45
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