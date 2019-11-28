Galatasaray'da son dakika! Emre Akbaba böyle duyuruldu...
Süper Lig'in 13. hafta maçında Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmanda dikkat çeken ve çok sevindiren bir gelişme yaşandı... Geçen sezonun sonunda ayağı kırılan ve 7 aydır sahalardan uzak olan Emre Akbaba, antrenmanda takımla çalışmalara başladı. Sarı kırmızılılar bu sabah (28 Kasım 2019) günaydın mesajını ise, Emre Akbaba ve teknik direktör Fatih Terim'in yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak verdi.
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bu idmanda ise dikkat çeken bir gelişme vardı...
EMRE AKBABA DÖNDÜ!
Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'dan müjdeli haber geldi. Antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Akbaba, daha sonra kendisi için hazırlanan program dâhilinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.
GALATASARAY BÖYLE DUYURDU!
Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından her gün yapılan "Günaydın #Galatasaray Ailesi" paylaşımında bu kezs fotoğraf olarak Emre Akbaba ile teknik direktör Fatih Terim'in birlikte yer aldığı kare kullanıldı.
BELHANDA'NIN YERİNE...
Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta mücadelesinde Galatasaray-Club Brugge karşılaşmanın 87. dakikasında Galatasaray 2. oyuncu değişikliğini Belhanda'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli futbolcu kenara gelirken bazı taraftarlar Belhanda'yı protesto etmişti. Bazıları ise oyuncuya destek verdi. Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı maçta oyundan çıkarken Belhanda taraftarlarla sözlü diyaloğa girerken küfürlü sözlerle karşılık vermişti. İplerin bu denli gerilmesi neticesinde formunun bulması durumunda Emre Akbaba'nın Belhanda'dan formayı alması bekleniyor.
- 28.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 09:45
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Fener gibi oynarsan onlar Khimki!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Doymuş basketbolcular artık aldıkları paraya bakıyorlar , ruhlarını kaybetmişer kısaca bu sene başarı hayal.
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Gol yoksa şampiyonluk yok!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Muriç sakat santrafor olarak Alper oynuyor Melüt nerde Ersın hoca.
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Kolarov harekatı!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ali Koç istifa diyoruz , geldiği günden bu yana başarısızlık ta çığır atladı Fenerbahçe mize.
Galatasaray'da son dakika! Emre Akbaba böyle duyuruldu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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