Altın değerini asla yitirmez
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hedeflerinde şaşma olmadığını belirterek halen şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hedeflerinde şaşma olmadığını belirterek halen şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği yarışmanın ödül töreninden sonra soruları yanıtlayan Cengiz, "Galatasaray'ın olduğu her yerde sadece şampiyonluk vardır. Altın yere düşmekle asla değerini yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligi'nde toplam galibiyet sayımız bütün takımların galibiyet sayıları toplamından fazladır" dedi.
- 28.11.2019
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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