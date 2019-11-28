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28 Kasım 2019, Perşembe
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Altın değerini asla yitirmez

Altın değerini asla yitirmez

 Başkanı , hedeflerinde şaşma olmadığını belirterek halen şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.

Başkanı , hedeflerinde şaşma olmadığını belirterek halen şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği yarışmanın ödül töreninden sonra soruları yanıtlayan Cengiz, "Galatasaray'ın olduğu her yerde sadece şampiyonluk vardır. Altın yere düşmekle asla değerini yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligi'nde toplam galibiyet sayımız bütün takımların galibiyet sayıları toplamından fazladır" dedi.

  1. 28.11.2019
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