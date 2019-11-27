Avucumuzdan uçtu gitti

Yine olmadı. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, Club Brugge ile berabere kalarak Avrupa Ligi'ne kalma fırsatını da mucizelere bıraktı: 1-1. Aslında dün akşam her şey iyi başlamıştı. Sakatlar ve eksiklere, takım içindeki tüm sorunlarına rağmen sarı- kırmızılı ekip maça fırtına gibi başladı. 11. dakikada golü de buldu. Cimbom'un parlayan ismi Ömer Bayram'ın pasını Adem Büyük ağlara bıraktı. Bu dakikadan sonra Galatasaray geriye yaslanırken Club Brugge gol arayan taraftı. Temsilcimiz de kontrataklarla şansını aradı.

TEK TESELLİ

Adem Büyük, Club Brugge karşısında attığı gole sarı-kırmızılıların bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çektiği 39'uncu şutta gol bulurken, Adem aynı zamanda, Eren Derdiyok'tan (11 Aralık 2018 vs Porto) bu yana Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Galatasaraylı oyuncu oldu.

HASRET BÜYÜYOR

Club Brugge ile berabere kalmaktan kurtulamayan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasreti 10'a, Avrupa kupalarında ise 12'ye çıktı.

İKİ KIRMIZI BİRDEN ÇIKTI

Club Brugge bulduğu beraberlik golünün ardından 9 kişi kaldı. Skoru denge getiren Diatta golden sonra formasını çıkarması, Clinton Mata ise korner direğine vurmasından dolayı kırmızı kart görüp oyun dışında kaldı. Belçika ekibi son dakikaları 9 kişi tamamladı.

GALİBİYET ŞART

Son dakikalar ise tam bir sinir harbiydi. Belçika ekibi, Galatasaray kalesine tüm hatları ile yüklenirken 90+2'de Türkiye'yi hüzne boğan gol geldi. Diatta skora denge getiren isimdi. A Grubu'nda son hafta 11 Aralık'ta Galatasaray, PSG deplasmanına gidecek, Belçika temsilcisi ise Real Madrid'i konuk edecek. Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'ne gidebilmesi için Brugge'ün Madrid'e puan kaybedip, kendisinin de PSG karşısında kazanması gerekiyor.

BİR BAKIŞTA 90 DAKİKA

2' Ömer Bayram'ın serbest vuruşta kaleci Mignolet topu güçlükle çelebildi. Açılan topu Feghouli ortaladı, Adem üstten auta önderdi.

9' Club Brugge atağında Diatta'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Mechele'nin vurduğu top yan ağlarda kaldı.

11' Nagatomo ile verkaç yapan Ömer Bayram, bekletmeden or taladı. Ön direkte sır tı kaleye dönük Adem Büyük, dengesi bozulmasına rağmen golü attı: 1-0.

17' Club Brugge yine etkili geldi. Galatasaray ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bonaventure'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36' Brugge atağında Diatta'nın sağdan ortasında ön direğe hareketlenen Openda, altıpas gerisinde bekletmeden vuruşunu yaptı ancak iyi yer tutan Muslera yakın direk dibinde kornere çeldi.

46' Sağdan sokulan Dennis, rakiplerinden sıyrılarak çaprazdan sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama açıyı iyi kapatan Muslera gole izin vermedi.

69' Ani gelişen atakta Ömer'in arka direğe doğru yaptığı ortada Adem son anda bir vuruşunu yaptı ama yerden seken top üstten dışarı gitti.

79' Vanaken'in ara pasında sol çaprazda bir anda Muslera ile karşı karşıya kalan Okereke'nin uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

92' Brugge uzatmalarda golü buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Diatta, sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşla skoru belirledi: 1-1.