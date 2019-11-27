Tarihe geçen kulübe
Galatasaray Devler Ligi'nde 5. maçında Club Brugge karşısında son anda yediği golle 1-1 berabere ayrılarak Avrupa Ligi'ni tehlikeye soktu. Sarı-kırmızılılarda sakatlar, cezalılar ve isimleri UEFA’ya bildirilmeyen oyuncular çok olunca ortaya ilginç bir fotoğraf çıktı. Yedek kulübesinin yaş ortalaması 21.5 oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Brugge ile oynadığı maçta tam 10 eksik vardı. Linnes, Ahmet Çalık, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Luyindama, Şener Özbayraklı, Andone ve Falcao dünkü maçta forma giymedi. Fatih Terim kullanabileceği tüm futbolcuları 11'e yazdı. Kulübe gençlere kaldı. İmparator'un yanında 34 yaşındaki Selçuk İnan ve 24'lük Okan Kocuk tanınmış yüzlerdi. 22'lik Emre Mor 'ağabey' gibi kaldı. 20 yaşındaki Gökay, 18'lik Işık Kaan, 17 yaşındaki Erencan ve henüz 16'sında olan Emin Bayram ile yedek kulübesi doldu. 21.5 yaş ortalamasıyla Devler Ligi'nin en genç yedek kulübesi oluştu.
- 27.11.2019
- Güncelleme: 27.11.2019 09:33
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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