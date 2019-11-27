Tarihe geçen kulübe

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Brugge ile oynadığı maçta tam 10 eksik vardı. Linnes, Ahmet Çalık, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Luyindama, Şener Özbayraklı, Andone ve Falcao dünkü maçta forma giymedi. Fatih Terim kullanabileceği tüm futbolcuları 11'e yazdı. Kulübe gençlere kaldı. İmparator'un yanında 34 yaşındaki Selçuk İnan ve 24'lük Okan Kocuk tanınmış yüzlerdi. 22'lik Emre Mor 'ağabey' gibi kaldı. 20 yaşındaki Gökay, 18'lik Işık Kaan, 17 yaşındaki Erencan ve henüz 16'sında olan Emin Bayram ile yedek kulübesi doldu. 21.5 yaş ortalamasıyla Devler Ligi'nin en genç yedek kulübesi oluştu.