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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Tarihe geçen kulübe

Tarihe geçen kulübe

Sakatlar, cezalılar ve isimleri ’ya bildirilmeyen oyuncular çok olunca ortaya bu fotoğraf çıktı. Yedek kulübesinin yaş ortalaması 21.5 oldu.

, Şampiyonlar Ligi'nde Brugge ile oynadığı maçta tam 10 eksik vardı. Linnes, , Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Luyindama, Şener Özbayraklı, Andone ve Falcao dünkü maçta forma giymedi. kullanabileceği tüm futbolcuları 11'e yazdı. Kulübe gençlere kaldı. İmparator'un yanında 34 yaşındaki ve 24'lük Okan Kocuk tanınmış yüzlerdi. 22'lik Emre Mor 'ağabey' gibi kaldı. 20 yaşındaki Gökay, 18'lik Işık Kaan, 17 yaşındaki Erencan ve henüz 16'sında olan Emin Bayram ile yedek kulübesi doldu. 21.5 yaş ortalamasıyla Devler Ligi'nin en genç yedek kulübesi oluştu.
  1. 27.11.2019
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