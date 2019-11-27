‘Süper’ mesaj
Galatasaray'ın Brugge ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinden önce iki Süper kulübünden destek geldi. Medipol Başakşehir ve Denizlispor, maç öncesi hem Aslan'a hem de bu hafta Avrupa Ligi'nde mücadele verecek Trabzonspor ve Beşiktaş'a destek mesajlarını yolladılar.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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