Real Madrid kaçtı PSG yakaladı: 2-2

Cimbom'un grubundaki diğer maçta Real Madrid ile PSG 2-2 berabere kaldı. Real Madrid, 17 ve 79'de Benzema'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Grup liderliğini garantileyen PSG, 81'de önce Mbappe ile farkı bire indirdi, ardından 83'te Sarabia ile eşitliği yakaladı.