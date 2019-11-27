Real Madrid kaçtı PSG yakaladı: 2-2
Cimbom'un grubundaki diğer maçta Real Madrid ile PSG 2-2 berabere kaldı. Real Madrid, 17 ve 79'de Benzema'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Cimbom'un grubundaki diğer maçta Real Madrid ile PSG 2-2 berabere kaldı. Real Madrid, 17 ve 79'de Benzema'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Grup liderliğini garantileyen PSG, 81'de önce Mbappe ile farkı bire indirdi, ardından 83'te Sarabia ile eşitliği yakaladı.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Real Madrid kaçtı PSG yakaladı: 2-2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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