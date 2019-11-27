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27 Kasım 2019, Çarşamba
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kaçtı yakaladı: 2-2

Real Madrid kaçtı PSG yakaladı: 2-2

Cimbom'un grubundaki diğer maçta ile 2-2 berabere kaldı. Real Madrid, 17 ve 79'de Benzema'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Cimbom'un grubundaki diğer maçta ile 2-2 berabere kaldı. Real Madrid, 17 ve 79'de Benzema'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Grup liderliğini garantileyen PSG, 81'de önce Mbappe ile farkı bire indirdi, ardından 83'te Sarabia ile eşitliği yakaladı.

  1. 27.11.2019
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