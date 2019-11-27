5 tane kurtardı son anda yıkıldı

Sakatlığı nedeniyle ligdeki Başakşehir maçını kaçıran Fernando Muslera, C. Brugge karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 haftada yaptığı 25 kurtarışla zirveye oturan Uruguaylı file bekçisi, dün gece de başarılı kurtarışlar yapsa da son andaki golü çıkaramadı. 32 yaşındaki file bekçisi kalesine gelen 5 şutu kurtardı. Son anlarda kalesini kapatamayarak büyük üzüntü yaşadı.