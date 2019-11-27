5 tane kurtardı son anda yıkıldı
Sakatlığı nedeniyle ligdeki Başakşehir maçını kaçıran Fernando Muslera, C. Brugge karşılaşmasıyla formasına kavuştu.
Sakatlığı nedeniyle ligdeki Başakşehir maçını kaçıran Fernando Muslera, C. Brugge karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 haftada yaptığı 25 kurtarışla zirveye oturan Uruguaylı file bekçisi, dün gece de başarılı kurtarışlar yapsa da son andaki golü çıkaramadı. 32 yaşındaki file bekçisi kalesine gelen 5 şutu kurtardı. Son anlarda kalesini kapatamayarak büyük üzüntü yaşadı.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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