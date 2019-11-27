Lemina'dan takım arkadaşlarına flaş gönderme! "Onlarda eksik olan..."

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90+2. dakikaya kadar 1-0 maçı önde götüren sarı kırmızılılar yediği son dakika golüyle karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Sahanın en iyilerinden biri olan ve maçın ardından Mario Lemina'nın ise sitemi vardı... Mücadele sonrası söz alan Mario Lemina, son bölümde yenilen golü değerlendirdi ve takım arkadaşları hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

"SANIRIM FEDAKARLIK EKSİK"

Takım arkadaşlarına flaş bir mesaj yollayan yıldız oyuncu, "Golü yedikten sonra kızdım çünkü elimizden 3 puan gitti. Hep son dakikalarda gol yiyoruz. Sanırım fedakarlık eksik, bu yüzden böyle oluyor" dedi.