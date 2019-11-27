Lemina'dan takım arkadaşlarına flaş gönderme! "Onlarda eksik olan..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Lemina'dan takım arkadaşlarına flaş gönderme! "Onlarda eksik olan..."

Lemina'dan takım arkadaşlarına flaş gönderme! "Onlarda eksik olan..."

Lemina'dan takım arkadaşlarına flaş gönderme! "Onlarda eksik olan..."

'ın ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuştu. Kritik mücadelede, sahanın en iyilerinden olan Gabon'lu orta saha takım arkadaşlarına göndermede bulunarak, "Sanırım fedakarlık eksik, bu yüzden böyle oluyor" dedi.

, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ile Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90+2. dakikaya kadar 1-0 maçı önde götüren sarı kırmızılılar yediği son dakika golüyle karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Sahanın en iyilerinden biri olan ve maçın ardından 'nın ise sitemi vardı... Mücadele sonrası söz alan Mario Lemina, son bölümde yenilen golü değerlendirdi ve takım arkadaşları hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

"SANIRIM FEDAKARLIK EKSİK"

Takım arkadaşlarına flaş bir mesaj yollayan yıldız oyuncu, "Golü yedikten sonra kızdım çünkü elimizden 3 puan gitti. Hep son dakikalarda gol yiyoruz. Sanırım fedakarlık eksik, bu yüzden böyle oluyor" dedi.

“Terim galibiyeti eliyle teslim etti”

  1. 27.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lemina'dan takım arkadaşlarına flaş gönderme! "Onlarda eksik olan..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN