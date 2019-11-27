Lemina'dan takım arkadaşlarına flaş gönderme! "Onlarda eksik olan..."
Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Mario Lemina konuştu. Kritik mücadelede, sahanın en iyilerinden olan Gabon'lu orta saha takım arkadaşlarına göndermede bulunarak, "Sanırım fedakarlık eksik, bu yüzden böyle oluyor" dedi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90+2. dakikaya kadar 1-0 maçı önde götüren sarı kırmızılılar yediği son dakika golüyle karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Sahanın en iyilerinden biri olan ve maçın ardından Mario Lemina'nın ise sitemi vardı... Mücadele sonrası söz alan Mario Lemina, son bölümde yenilen golü değerlendirdi ve takım arkadaşları hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.
"SANIRIM FEDAKARLIK EKSİK"
Takım arkadaşlarına flaş bir mesaj yollayan yıldız oyuncu, "Golü yedikten sonra kızdım çünkü elimizden 3 puan gitti. Hep son dakikalarda gol yiyoruz. Sanırım fedakarlık eksik, bu yüzden böyle oluyor" dedi.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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