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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Lemina ne yapsın!

Lemina ne yapsın!

, Brugge karşısında son dakika golüyle yıkıldı, sahada basmadık yer bırakmayan 'nın müthiş performansına yazık oldu.

, Brugge karşısında son dakika golüyle yıkıldı, sahada basmadık yer bırakmayan 'nın müthiş performansına yazık oldu. 26 yaşındaki Gabonlu ön libero, 80'de Selçuk oyuna girince 5'li savunmayı tercih eden Terim tarafından defansa çekildi. Ancak uzatmalarda gelen gole engel olamadı.
  1. 27.11.2019
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