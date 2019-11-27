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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Başkanı açıklamalarda bulundu!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu!

Başkanı , Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu...

ASpor CANLI YAYIN

  1. 27.11.2019
  2. Güncelleme: 27.11.2019 15:36
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