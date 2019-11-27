Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu...
- 27.11.2019
- Güncelleme: 27.11.2019 15:36
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Toplam 1
Yorum
asd E ozmaan 5 gol atsın kabul edeyim
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Fenerbahçe'den Kruse ve Muriqi açıklaması!
Toplam 1
Yorum
emrullah sürekli geri pas yapma hastalığı var kimse bir adım ileri top sürmüyor sorumluluk almıyor takımda sprinter yok korkak oynuyor yazık oluyr
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Tarihe geçen kulübe
Toplam 1
Yorum
austin döngü yıllardır aynı paramız yok genç oyuncu 1-2 şampiyonluk 35 lik içi geçmiş yıldızlar trnsferleri sonra tkm battı para yok tekrar gençler
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