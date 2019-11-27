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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Emre ile gol yiyor

Emre ile gol yiyor

'da ne zaman oyuna girse takım gol yiyor. Emre, maçında 68'de oyuna girdi, 69'da gol yedi. 'de 74'te girdi, 79'da G.Saray kalesini kapatamadı. de 87'de girdi, 90+2'de gol yedi.

'da ne zaman oyuna girse takım gol yiyor. Emre, maçında 68'de oyuna girdi, 69'da gol yedi. 'de 74'te girdi, 79'da G.Saray kalesini kapatamadı. de 87'de girdi, 90+2'de gol yedi.
  1. 27.11.2019
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