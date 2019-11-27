Emre ile gol yiyor
Aslan'da Emre Mor ne zaman oyuna girse takım gol yiyor. Emre, Beşiktaş maçında 68'de oyuna girdi, Cimbom 69'da gol yedi. Başakşehir'de 74'te girdi, 79'da G.Saray kalesini kapatamadı. Dün de 87'de girdi, 90+2'de gol yedi.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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