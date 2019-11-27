Bu gol yenmez

Galatasaray'ın Brugge karşısında yaptığı asistle en çok asist yapan ismi olan Ömer Bayram, yedikleri gole isyan etti. Başarılı futbolcu, "Hırsı ve gözümüzün içindeki ateşi sahaya iyi yansıttık ama sonuçta elimize hiçbir şey geçmedi. Daha fazlasını verebilir miydik? Verebilirdik. Ancak son dakikalarda böyle bir golü yiyemezsin. Topu elde tutmak olur, zaman geçirmek olur, bu seviyelerde 90+2'de gol yememeliydik. Artık lige ve kupaya konsantre olacağız. 3 gün sonra yine maçımız var, devam etmeliyiz" diye konuştu.