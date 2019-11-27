Biraz tepki çokça alkış
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Real Madrid maçında taraftarlarla sorun yaşayan Younes Belhanda uzun bir aradan sonra ilk 11'e geri döndü.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Real Madrid maçında taraftarlarla sorun yaşayan Younes Belhanda uzun bir aradan sonra ilk 11'e geri döndü. Faslı oyuncu Brugge karşısında maça sol kanatta başlasa da ardından Ömer bu bölgeye geçti, Belhanda ise orta alandaki yerini aldı. 10 numaralı oyuncu oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tarafından ıslıklandı. Ancak çok alkış alarak desteklendi.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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