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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Biraz tepki çokça alkış

Biraz tepki çokça alkış

'ın 'nde oynadığı maçında taraftarlarla sorun yaşayan Younes uzun bir aradan sonra ilk 11'e geri döndü.

'ın 'nde oynadığı maçında taraftarlarla sorun yaşayan Younes uzun bir aradan sonra ilk 11'e geri döndü. Faslı oyuncu Brugge karşısında maça sol kanatta başlasa da ardından Ömer bu bölgeye geçti, Belhanda ise orta alandaki yerini aldı. 10 numaralı oyuncu oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tarafından ıslıklandı. Ancak çok alkış alarak desteklendi.

  1. 27.11.2019
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