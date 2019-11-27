Biraz tepki çokça alkış

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Real Madrid maçında taraftarlarla sorun yaşayan Younes Belhanda uzun bir aradan sonra ilk 11'e geri döndü. Faslı oyuncu Brugge karşısında maça sol kanatta başlasa da ardından Ömer bu bölgeye geçti, Belhanda ise orta alandaki yerini aldı. 10 numaralı oyuncu oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tarafından ıslıklandı. Ancak çok alkış alarak desteklendi.