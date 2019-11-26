Zorlu süreç başlıyor

Club Brugge ile birlikte Galatasaray'ı zorlu bir maç trafiği bekliyor. Avrupa yürüyüşünü sürdürmek ve ligde de üst sıraları hedefleyen Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası maçları da dahil olmak üzere 25 günde 8 karşılaşmaya çıkacak. Bugünkü karşılaşmanın ardından Cimbom sırasıyla Trabzonspor, Tuzlaspor, Alanya, PSG, Ankaragücü, Tuzla ve Göztepe ile karşı karşıya gelecek.