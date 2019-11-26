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26 Kasım 2019, Salı
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Zorlu süreç başlıyor

Zorlu süreç başlıyor

Club Brugge ile birlikte 'ı zorlu bir maç trafiği bekliyor. Avrupa yürüyüşünü sürdürmek ve ligde de üst sıraları hedefleyen Sarı-kırmızılılar, maçları da dahil olmak üzere 25 günde 8 karşılaşmaya çıkacak.

Club Brugge ile birlikte 'ı zorlu bir maç trafiği bekliyor. Avrupa yürüyüşünü sürdürmek ve ligde de üst sıraları hedefleyen Sarı-kırmızılılar, maçları da dahil olmak üzere 25 günde 8 karşılaşmaya çıkacak. Bugünkü karşılaşmanın ardından Cimbom sırasıyla , Tuzlaspor, Alanya, , Ankaragücü, Tuzla ve ile karşı karşıya gelecek.

  1. 26.11.2019
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