"Pes etmeyeceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Ömer Bayram, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak kritik Brugge maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Son Başakşehir yenilgisi ve takımdaki sakat futbolcuların çokluğuna rağmen asla pes etmeyeceklerini vurgulayan Fatih Terim, "Biz, birinci maç, Denizli maçının haftası ancak toplandık. 8 oyuncu sezon başı kampı geçirmedi. Sıkıntılar oradan başladı. Biz bunları yansıtmamaya çalıştık. Bu, pes edeceğimiz manasına gelmez. Ocak ayından itibaren UEFA'da devam ederiz. G.Saray'ın zaferini kazandığı bir UEFA yolu açılır" dedi.

BURADAYIM, GEREKENİ YAPARIM

İstifa iddialarına sert tepki gösteren İmparator Terim, Galatasaray taraftarından da soğukkanlılıklarını korumalarını isteyerek, "Galatasaray taraftarı hiç merak etmesin ki, her şeyi paylaşacağım. İnsanlar her zaman gülmeyebilir. Son maçı izledim mesela. Berabere bitse üzülürdük, mağlup olmuşuz.

Soğukkanlılığımızı koruyacağız. Camiam hiçbir zaman merak etmesin. Ben buradayım. Ne yapılması gerekirse yaparım. Çıkmak için her türlü elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yaparız. Gördük mü, gördük. Çıktık mı, çıktık.

Kaybetsek de ben Galatasaraylıyım" diye konuştu.

BELHANDA'YI ANLAYIŞLA KARŞILAYIN

Terim, Madrid maçında taraftarlara küfür eden Belhanda'yla ilgili, "Verdiği reaksiyonun adresi yanlış. Tasvip etmem mümkün değil. Çenesi kırılıp, 2-3 ay geride kalması gerekirken, 15 gün sonra maça çıkan bir adamdan bahsediyoruz. Bazen empati yapmak lazım. Onu da bazı şeyler acıtmış olabilir. Fedakarlıkları unutmayalım. Taraftarımızın bunu anlayışla karşılamasını rica ediyorum" dedi.

TERİM'DEN SATIR BAŞLARI

FEDAKARLIK BEKLİYORUM

"Babel'in yuhalanması benim bazı şeyleri söylememi gerektirdi. Milli maçtan dizi çok şiş halde döndü. Bir yandan dizini halletmeye çalışırken, biz de ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Bir fedakarlık yaptı. Dolayısıyla bizim de bir fedakarlığa ihtiyacımız var. Her zaman bunu yapan taraftarlardır. Ben bu fedakarlığı onlardan bekliyorum. Onlar olmasa kulüp olmaz."

ENDER BİR DURUMDAYIZ

"Listeye yazmadığımız oyuncularımız da var. Şu an futbol hayatınızda çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. Nzonzi ve Yunus cezalı olduğu için yok. Falcao, Andone, Şener, Luyindama'nın sakatlığına sürpriz olarak Babel eklendi. B Listesi'ne ağırlık vereceğiz. Erencan, Kaan ve Emin'i almıştık. Belki bir kişi daha alacağız. Şu an 13 kişiyiz. 11 kişi çıkacağız ama hangi 11 çıkacağız bilmiyorum."