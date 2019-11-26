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26 Kasım 2019, Salı
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'den flaş Diagne sözleri!

Mustafa Cengiz'den flaş Diagne sözleri!

Başkanı , Stadı'nda Başkanı Türk 'nda bir araya geldi. İki başkan açıklamalarda bulundu.

Başkanı , Stadı'nda Başkanı Türk 'nda bir araya geldi. İki başkan açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile Club Brugge'ün oynayacağı Devler Ligi mücadelesi öncesinde iki kulübün başkanları Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi.İki başkan da karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINA KARŞI OYNAYACAĞIZ'

Club Brugge Başkanı Bert Verhaeghe, "Burada bulunmak bizim için bir onur. Galatasaray'a saygı duyuyoruz."

"'nin en büyük takımına rakip olmaktan dolayı gururluyuz. Bize gösterilen ilgiden dolayı da Galatasaray camiasına teşekkür ederim" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise yaptığı açıklamada ''İnşallah ateşli taraftarımızın gücü sahaya da yansır. Güzel bir maç olmasını ve hak edenin Galatasaray olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

'KENDİSİNE BAŞARILAR DİLERİZ'

Cengiz, 'Diagne Ocak ayında Galatasaray'a geri dönecek mi?' sorusuna ''Diagne bizim futbolcumuz. Kendisinin her alanda başarılı olmasını dileriz. Kendisini kiraladık, orada candan başarılar diliyoruz."

Başkan Mustafa Cengiz, Club Brugge Başkanı Bert Verhaeghe'ye Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısını hediye etti.

  1. 26.11.2019
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