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26 Kasım 2019, Salı
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'ten taraftarına mesaj: Bir gün geri döneceğim

Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj: Bir gün geri döneceğim

'la gol krallığı ve şampiyonluk yaşayan Fransız futbolcu Bafetimbi , hesabından yaptığı paylaşımda "Bir gün babayla Galatasaray hikayemizi bitirmek için geri döneceğim" yazdı.

Galatasaraylı taraftarların unutamadığı golcülerin başında gelen Fransız futbolcu Bafetimbi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma dönüş sinyalleri verdi.

Bir taraftarın, Gomis'in 'le sarıldığı fotoğrafı alıntılayan Fransız yıldız, "Bir gün babayla hikayemizi bitirmek için geri döneceğim" yorumunu yazdı.

Bu mesaj sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. 34 yaşındaki Gomis, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Galatasaray'la sezonu gol kralı ve lig şampiyonu olarak tamamlamıştı.


  1. 26.11.2019
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