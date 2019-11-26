Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 283 maçında 99 galibiyet elde ederken, 110 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak. Peki, Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma ile ilgili tüm bilgiler fotomac.com.tr'de...

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda 26 Kasım Salı günü (bugün) saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.

BELÇİKA TAKIMLARIYLA 8. MAÇ

Galatasaray, Club Brugge karşılaşmasıyla Belçika takımlarına karşı 8. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Belçika temsilcileriyle oynadığı 7 karşılaşmanın 3'ünde berabere kalırken, 4'ünde mağlup oldu.

Bu maçlarda 4 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 16 gole engel olamadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Club Brugge ile yaptığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 52. MAÇ

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde 26 Kasım Salı günü 52. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 51 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.

