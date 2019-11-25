Ryan Babel'den taraftara yanıt: Git ders çalış! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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'den taraftara yanıt: Git ders çalış!

Ryan Babel'den taraftara yanıt: Git ders çalış!

forması giyen , sosyal medya üzerinden bir taraftarın "Yorum yapma, git futbol oyna" yazması üzerine "Git ders çalış, yorum yapma" yanıtı verdi.

'da sosyal medya kullanımı ile sık sık gündeme gelen , bu kez de bir taraftarla tartıştı.

üzerinden paylaşılan bir gönderiye "Mood" şeklinde yorum yapan Hollandalı oyuncuya, bir taraftar "Futbol oyna kardeşim, yorum yapma" şeklinde bir yanıt verdi. Bu yorumu cevaplayan Babel ise taraftara, "Git ders çalış, yorum yapma" diyerek tartıştı.

Babel bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 17 maçta, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.


  1. 25.11.2019
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