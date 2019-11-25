Ryan Babel'den taraftara yanıt: Git ders çalış!

Galatasaray'da sosyal medya kullanımı ile sık sık gündeme gelen Ryan Babel, bu kez de bir taraftarla tartıştı.

Instagram üzerinden paylaşılan bir gönderiye "Mood" şeklinde yorum yapan Hollandalı oyuncuya, bir taraftar "Futbol oyna kardeşim, yorum yapma" şeklinde bir yanıt verdi. Bu yorumu cevaplayan Babel ise taraftara, "Git ders çalış, yorum yapma" diyerek tartıştı.

Babel bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 17 maçta, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.



