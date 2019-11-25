Kritik maça Slovak hakem

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile evinde oynayacağı mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Kruzliak son olarak A Milli Futbol Takımımızın deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendiği maçı yönetmişti.