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25 Kasım 2019, Pazartesi
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’ın ’daki 284. randevusu

Galatasaray’ın Avrupa’daki 284. randevusu

, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda evinde oynayacağı maçıyla birlikte kupalarındaki 284. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 110 müsabakada da mağlup oldu. Aslan, Brugge karşısında galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında , yarın 20.55'te Stadyumu'nda ekibi ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride kalan 3 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla dördüncü sırada yer alırken, Brugge de 2 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 284. MAÇ

Galatasaray, kupalarında bugüne kadar 283 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 110 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 282 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 422 gol gördü.

Aslan, Brugge karşısında galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 115. MÜSABAKA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 114 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 58 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 191 gole kapatamadı.
Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 76 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 30 galibiyet, 30 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.

AVRUPA'DAKİ GALİBİYET HASRETİ 11 MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 9 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (8 mağlubiyet, 3 beraberlik).

Sarı-kırmızılılar ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon golle ile tanışamadı. Cimbom, geride kalan 4 haftada kalesinde 8 gol görürken, rakip fileleri ise havalandıramadı ve ligde gol sevinci yaşayamayan tek takım.

STEVEN N'ZONZİ CEZALI

Galatasaray'da Club Brugge karşılaşması öncesinde 1 futbolcu cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. deplasmanında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen sarı-kırmızılıların Fransız futbolcusu Steven N'zonzi, bu önemli müsabakada takımının yanında olamayacak.

Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, Brugge karşısına da eksik çıkacak. , Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı karşılaşmada yer alamayacak. Son maçında sakatlığından dolayı oynamayan Muslera'nın ise müsabakada görev alması bekleniyor.

  1. 25.11.2019
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