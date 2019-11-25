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25 Kasım 2019, Pazartesi
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'ı 25 günde 8 maç bekliyor

Galatasaray'ı 25 günde 8 maç bekliyor

'de 'e yenilerek 8'inci sıraya gerileyen 'ı zorlu bir maç trafiği bekliyor. Avrupa yürüyüşünü sürdürmek ve ligde de üst sıraları hedefleyen Sarı-kırmızılılar, maçları da dahil olmak üzere 25 günde 8 karşılaşmaya çıkacak.

Sarı-kırmızılılar için en önemli hafta ise bu hafta oynanacak 2 maç olacak. 'nde 3'üncülük için maçını kazanması gereken , hafta sonu da 'a konuk olacak. 3 kulvarda yoluna devam etmek isteyen Sarı-kırmızılılar, 25 günde 8 mücadele oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Club Brugge'ü ağırlayacak olan temsilcimiz, gruptaki son maçında 11 Aralık Çarşamba günü 'ye konuk olacak.
Sarı-kırmızılıları 'de de zor bir fikstür bekliyor. Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, 14'üncü hafta Aytemiz Alanyaspor'u, 15'inci hafta da Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar 21 Aralık tarihinde oynanacak 16'ncı hafta maçında ise 'ye konuk olacak.
3 kulvarda mücadele eden Galatasaray, Ziraat 'nda da 2 maça çıkacak. 4 Aralık Çarşamba günü Tuzlaspor'u konuk edecek olan Sarı-kırmızılılar, bu maçın rövanşını 17 Aralık Salı günü oynayacak.

  1. 25.11.2019
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