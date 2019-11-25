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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Diagne'den sözleri

Diagne'den Galatasaray sözleri

Club Brugge'da bırakılan , 'a dönmeyi şu aşamada düşünmediğini açıkladı.

Club Brugge'da bırakılan , 'a dönmeyi şu aşamada düşünmediğini açıkladı. Dün sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtlayan Senegalli futbolcu, "Galatasaray'a gelecek misin?" şeklindeki soruya "Şimdi değil" yanıtını verdi. Diagne, sarı- kırmızılı taraftarların kendisine yönelik sevgi mesajlarını da yayınlayarak teşekkür etti.

İSTANBUL'DA YOK

Club Brugge, Galatasaray maçı için bugün İstanbul'a gelecek. Clement, sarı-kırmızılı takımdan kiraladıkları Diagne'yi Oostende maçında olduğu gibi kadroya almadı. Senegalli golcü, PSG maçında kaçırdığı penaltı atışının ardından şimşekleri üzerine çekmişti.

  1. 25.11.2019
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