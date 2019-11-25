Diagne'den Galatasaray sözleri
Club Brugge'da kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, Galatasaray'a dönmeyi şu aşamada düşünmediğini açıkladı.
Club Brugge'da kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, Galatasaray'a dönmeyi şu aşamada düşünmediğini açıkladı. Dün sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtlayan Senegalli futbolcu, "Galatasaray'a gelecek misin?" şeklindeki soruya "Şimdi değil" yanıtını verdi. Diagne, sarı- kırmızılı taraftarların kendisine yönelik sevgi mesajlarını da yayınlayarak teşekkür etti.
İSTANBUL'DA YOK
Club Brugge, Galatasaray maçı için bugün İstanbul'a gelecek. Clement, sarı-kırmızılı takımdan kiraladıkları Diagne'yi Oostende maçında olduğu gibi kadroya almadı. Senegalli golcü, PSG maçında kaçırdığı penaltı atışının ardından şimşekleri üzerine çekmişti.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Diagne'den Galatasaray sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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