Diagne'den Galatasaray sözleri

Club Brugge'da kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, Galatasaray'a dönmeyi şu aşamada düşünmediğini açıkladı. Dün sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtlayan Senegalli futbolcu, "Galatasaray'a gelecek misin?" şeklindeki soruya "Şimdi değil" yanıtını verdi. Diagne, sarı- kırmızılı taraftarların kendisine yönelik sevgi mesajlarını da yayınlayarak teşekkür etti.

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Club Brugge, Galatasaray maçı için bugün İstanbul'a gelecek. Clement, sarı-kırmızılı takımdan kiraladıkları Diagne'yi Oostende maçında olduğu gibi kadroya almadı. Senegalli golcü, PSG maçında kaçırdığı penaltı atışının ardından şimşekleri üzerine çekmişti.