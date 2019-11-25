Club Brugge Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın saat 20.55'te Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Club Brugge, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın akşam 20.55'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Belçika temsilcisi Club Brugge, bu mücadelenin hazırlıklarına Türk Telekom Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Philippe Clement yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. İdman öncesinde Clement, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.
Düz koşuyla başlayan çalışma, kondisyon idmanıyla devam etti. Club Brugge, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise, Galatasaray maçının taktiği üzerinde çalıştı.
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