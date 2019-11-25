Club Brugge Galatasaray hazırlıklarını tamamladı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Club Brugge Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

hazırlıklarını tamamladı

Club Brugge Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

A Grubu 5. maçında yarın saat 20.55'te Stadyumu'nda ile karşı karşıya gelecek olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Grubu 5. maçında yarın akşam 20.55'de ile karşı karşıya gelecek olan temsilcisi , bu mücadelenin hazırlıklarına Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Philippe Clement yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. İdman öncesinde Clement, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Düz koşuyla başlayan çalışma, kondisyon idmanıyla devam etti. Club Brugge, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise, Galatasaray maçının taktiği üzerinde çalıştı.

  1. 25.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Club Brugge Galatasaray hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN