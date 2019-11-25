Cimbom Brugge karşısında galibiyet hedefliyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta heyecanı yarın başlayacak. Galatasaray, A Grubu'nda salı günü Belçika'nın Club Brugge takımını ağırlayacak.
Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, 4 maçta 1 puan elde ettiği A Grubu'nda yarın TSİ 20.55'te Belçika'nın Club Brugge ekibini ağırlayacak.
Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.55 Galatasaray - Club Brugge (Belçika)
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)
27 Kasım Çarşamba:
20.55 Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)
20.55 Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)
23.00 Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya)
23.00 Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)
- 25.11.2019
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Toplam 1
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Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
Cimbom Brugge karşısında galibiyet hedefliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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