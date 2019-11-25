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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Cimbom acil serviste

Cimbom acil serviste

’ya ismi bildirilen 20 kişiden 4’ü sakat, Nzonzi cezalı... Muslera ve Babel’in yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor. Eli kolu bağlanan Terim, 13 oyuncu ile zorlu maça hazırlanıyor.

Galalatasaray'da maçı öncesi büyük bir kriz yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'ne kalma yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak ama eksikler nedeniyle sıkıntı büyük. anlaşması nedeniyle bu sezon 'ya 20 kişilik liste verebilen Cimbom'da Falcao, Florin Andone, Şener Özbayraklı ve Christian Luyindama'nın sakatlığı bulunuyor. Nzonzi ise cezası nedeni ile kritik maçta forma giyemeyecek.

LİSTEYE ALINMADILAR

Bununla birlikte , Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz gibi isimler ise Şampiyonlar Ligi oyuncu listesinde yer almadığı için yarın sahada olamayacak. maçında ısınırken yaşadığı sakatlığa rağmen 90 dakika sahada kalan ve tedavisi devam eden ve belinde ağrıları olması nedeniyle formasını Okan Kocuk'a devretmek zorunda kalan Muslera'nın da oynayıp oynamayacağı henüz belli değil...

BİR FACİA DAHA OLUR MU!

Kritik maça bir gün kalırken 'in elinde sadece 13 as oyuncu bulunuyor. Tecrübeli hoca, sağlık heyetiyle yaptığı görüşmede Babel ve Muslera'nın yetiştirilmesini talep etti. Bu iki oyuncu yetişse bile 18'i tamamlayamayan Terim, altyapıdan Emin Bayram ve Erencan Yardımcı'yı Brugge kadrosuna alacak. Bir isim de bugün belirlenecek. Taraftarlar, ligde yara alan Galatasaray'ın Avrupa'ya veda etmesinden endişe ediyor.

Sakatlar: Şener Luyindama Andone Falcao

Cezalı: Nzonzi

Belirsiz: Muslera Babel

İsmi bildirilmeyenler: Ahmet Çalık Taylan Emre Taşdemir Emre Akbaba Jimmy

Eldekiler: Okan Mariano Marcao Nagatomo Seri Lemina Ömer Selçuk Feghouli Donk Belhanda Emre Mor Adem

  1. 25.11.2019
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