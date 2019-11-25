CANLI| Fatih Terim basın toplantısı düzenliyor

ASpor CANLI YAYIN

ÖMER BAYRAM

Her oyuncu gibi büyük takıma transfer olduktan sonra sarsıntılı bir dönem geçirdim ama hiç pes etmedim. Kendime her zaman inandım, pes etmedim. Sezon başında ayrılığı da düşünmedim. Hocam şans verdi, elimden geldiği kadar kullandım diye düşünüyorum.

"Stoper, sağ bek, orta saha fark etmez. Ben savaşçı ruhumu her zaman yansıtacağım."

"Galatasaray Avrupa kupalarına layıktır. Biz yarın kazanıp, UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz."

FATİH TERİM

"Futbol hayatınızda bile çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. 16+2 soyunuyoruz. Listeye yazamadığımız oyuncularımız var. Jimmy, Ahmet, Emre Taşdemir, Linnes ve Taylan gibi. Cezalılarımız var, biri Nzonzi, diğeri de İspanya'daki maçta atılan Yunus."

"Sakat oyuncularımız var. Falcao zaten biliyorsunuz, Andone, Şener, Luyindama ve Babel. Biraz sürpriz oldu ama Babel de var. Böyle baktığınızda B listesine ağırlık vereceğiz. Erencan, Kaan ve Emin'i almıştım, bugün belki bir tane daha alacağız."

"Futbol hayatınızda bile çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. 16+2 soyunuyoruz. Listeye yazamadığımız oyuncularımız var. Jimmy, Ahmet, Emre Taşdemir, Linnes ve Taylan gibi. Cezalılarımız var, biri Nzonzi, diğeri de İspanya'daki maçta atılan Yunus."

"Babel'le ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Taraftarımız bilmeli ki onlar olmazsa bizim olma ihtimalimiz yok. Biz buraya, bu başarılara, Avrupa'daki başarılarımıza onlarla ulaştık. Taraftarımız olmazsa tadı da olmaz, tuzu da olmaz."

"Buraya gelen takımların cehennem deme sebepleri de taraftarın Ali Sami Yen'de yaptığı icraatlardır."