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25 Kasım 2019, Pazartesi
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'dan açıklaması!

Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması!

maçında uzun süredir küs olduğu 'in elini öpen ve o andan itibaren 'a döneceği konuşulmaya başlayan 'dan ilk açıklama geldi.

maçında uzun süredir küs olduğu 'in elini öpen ve o andan itibaren 'a döneceği konuşulmaya başlayan 'dan ilk açıklama geldi.

Beyaz TV'nin sorularını yanıtlayan milli oyuncu, "Bu durum önceden planladığım bir şey değildi. Anlık bir olaydı. Maçtan önce Fatih hocayı görünce gittim ve elini öptüm" dedi.

Fatih Terim de maç sonrası, "Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor" diyerek sıcak mesaj vermişti.

  1. 25.11.2019
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