Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması!
Başakşehir maçında uzun süredir küs olduğu Fatih Terim'in elini öpen ve o andan itibaren Galatasaray'a döneceği konuşulmaya başlayan Arda Turan'dan ilk açıklama geldi.
Başakşehir maçında uzun süredir küs olduğu Fatih Terim'in elini öpen ve o andan itibaren Galatasaray'a döneceği konuşulmaya başlayan Arda Turan'dan ilk açıklama geldi.
Beyaz TV'nin sorularını yanıtlayan milli oyuncu, "Bu durum önceden planladığım bir şey değildi. Anlık bir olaydı. Maçtan önce Fatih hocayı görünce gittim ve elini öptüm" dedi.
Fatih Terim de maç sonrası, "Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor" diyerek sıcak mesaj vermişti.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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