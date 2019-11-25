Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması!

Başakşehir maçında uzun süredir küs olduğu Fatih Terim'in elini öpen ve o andan itibaren Galatasaray'a döneceği konuşulmaya başlayan Arda Turan'dan ilk açıklama geldi.

Beyaz TV'nin sorularını yanıtlayan milli oyuncu, "Bu durum önceden planladığım bir şey değildi. Anlık bir olaydı. Maçtan önce Fatih hocayı görünce gittim ve elini öptüm" dedi.

Fatih Terim de maç sonrası, "Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor" diyerek sıcak mesaj vermişti.