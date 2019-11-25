Andone: Kalmak istiyorum

Sosyal medya üzerinden taraftarların sorularını yanıtlayan Florin Andone, Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi. Brighton'dan kiralanan ve sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak edilen Rumen golcü, "Galatasaray'da kalmak istiyor musun?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili ise, "Şubat ayında yüzde 100 olarak dönmeyi umuyorum" dedi.