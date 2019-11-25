Andone: Kalmak istiyorum
Sosyal medya üzerinden taraftarların sorularını yanıtlayan Florin Andone, Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi.
Sosyal medya üzerinden taraftarların sorularını yanıtlayan Florin Andone, Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi. Brighton'dan kiralanan ve sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak edilen Rumen golcü, "Galatasaray'da kalmak istiyor musun?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili ise, "Şubat ayında yüzde 100 olarak dönmeyi umuyorum" dedi.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Andone: Kalmak istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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