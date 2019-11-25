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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Andone: Kalmak istiyorum

Andone: Kalmak istiyorum

üzerinden taraftarların sorularını yanıtlayan , 'da kalmak istediğini söyledi.

üzerinden taraftarların sorularını yanıtlayan , 'da kalmak istediğini söyledi. Brighton'dan kiralanan ve sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak edilen Rumen golcü, "Galatasaray'da kalmak istiyor musun?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili ise, "Şubat ayında yüzde 100 olarak dönmeyi umuyorum" dedi.

  1. 25.11.2019
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