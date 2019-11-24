Terim'e tam destek
Başakşehir mağlubiyeti, Galatasaray taraftarlarında farklı duygular oluşturdu. Sarı-kırmızılıların büyük bir kısmı Terim'e destek verirken tecrübeli hocanın kredisinin bitmeyeceğini belirttiler.
Başakşehir mağlubiyeti, Galatasaray taraftarlarında farklı duygular oluşturdu. Sarı-kırmızılıların büyük bir kısmı Terim'e destek verirken tecrübeli hocanın kredisinin bitmeyeceğini belirttiler. Bir taraftar, "9 yıllık G.Saray kariyerinde 8 lig Şampiyonluğu, 1 UEFA, 6 Türkiye, 5 Süper, 3 TSYD Kupası ve Avrupa'da sayısız galibiyet sığdırdı. İçinde bulunduğunuz tüm umutsuzluklardan vazgeçin ve sadece ona inanın çünkü hoca mutlaka bir yolunu bulur, hoca da bulamıyorsa zaten bir yolu yoktur" diye yazdı.
YORUMSUZ!
Terim'e destek verenler kadar sosyal medyada istifa çağrıları da vardı. En dikkat çeken yorum @House_gS_Lions nikli kullanıcıdan geldi. Başarısızlığın genel olduğunu belirten taraftar şu satırları paylaştı:
-Galatasaray formsuz
-Fatih Terim formsuz
-Oyuncular formsuz
-Taraftar formsuz
-41 maçlık seri bitti
-Yorumsuz....!!!!
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Terim'e tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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