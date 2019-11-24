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24 Kasım 2019, Pazar
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Terim'e tam destek

Terim'e tam destek

 mağlubiyeti, taraftarlarında farklı duygular oluşturdu. Sarı-kırmızılıların büyük bir kısmı Terim'e destek verirken tecrübeli hocanın kredisinin bitmeyeceğini belirttiler.

mağlubiyeti, taraftarlarında farklı duygular oluşturdu. Sarı-kırmızılıların büyük bir kısmı Terim'e destek verirken tecrübeli hocanın kredisinin bitmeyeceğini belirttiler. Bir taraftar, "9 yıllık G.Saray kariyerinde 8 lig Şampiyonluğu, 1 , 6 , 5 Süper, 3 TSYD Kupası ve Avrupa'da sayısız galibiyet sığdırdı. İçinde bulunduğunuz tüm umutsuzluklardan vazgeçin ve sadece ona inanın çünkü hoca mutlaka bir yolunu bulur, hoca da bulamıyorsa zaten bir yolu yoktur" diye yazdı.

YORUMSUZ!

Terim'e destek verenler kadar sosyal medyada istifa çağrıları da vardı. En dikkat çeken yorum @House_gS_Lions nikli kullanıcıdan geldi. Başarısızlığın genel olduğunu belirten taraftar şu satırları paylaştı:

-Galatasaray formsuz
- formsuz
-Oyuncular formsuz
-Taraftar formsuz
-41 maçlık seri bitti
-Yorumsuz....!!!!

  1. 24.11.2019
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