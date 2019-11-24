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24 Kasım 2019, Pazar
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Tarihi felaket

Tarihi felaket

Sarı-kırmızılı ekip, Stadı’nda 41 maç sonra ’e yenildi. Taraftarları önünde gol bulamadı ve son 38 sezonun en kötü gol performansına imza attı. Son 9 sezonun en az puanlı başlangıcını yaptı. Lig ve 'nde bu sezon çıktığı 7 önemli maçta galibiyet elde edemedi, gol atmayı başaramadı.

'a bir haller oldu. Son iki sezonu şampiyon tamamlayan ve geçen 'de almadık kupa bırakmayan sarı-kırmızılı ekip, sahasında 'e yenilerek bu sezon aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Cimbom bununla da kalmadı taraftarı önündeki 41 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Başakşehir karşısında 78. dakikada geriye düşen Galatasaray, rakibine karşılık veremedi ve şampiyonluk yolunda büyük bir darbe yedi. Aslan bu sezon özellikle gol yollarında büyük sorun yaşıyor.

Sezon başında kadrosuna ve Andone'yi dahil etmesine karşın iki oyuncunun sakatlıklarıyla sarsıldı. Adem ve Babel ile hücumda etkili olmaya çalışan Galatasaray, 12 haftada sadece 13 gol bulabildi. Bu karşılaşmaların 5'inde gol atmayı başaramadı. Son 38 sezonun en kötü hücum performansına imza attı. 19 puanda kalarak son 9 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Galatasaray, ve 'nde çıktığı 7 önemli karşılaşmada galibiyet ele edemezken, gol atmayı da başaramadı.

  1. 24.11.2019
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