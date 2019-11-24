Tarihi felaket
Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı’nda 41 maç sonra Başakşehir’e yenildi. Taraftarları önünde gol bulamadı ve son 38 sezonun en kötü gol performansına imza attı. Son 9 sezonun en az puanlı Süper Lig başlangıcını yaptı. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 önemli maçta galibiyet elde edemedi, gol atmayı başaramadı.
Galatasaray'a bir haller oldu. Son iki sezonu şampiyon tamamlayan ve geçen Türkiye'de almadık kupa bırakmayan sarı-kırmızılı ekip, sahasında Başakşehir'e yenilerek bu sezon aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Cimbom bununla da kalmadı taraftarı önündeki 41 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Başakşehir karşısında 78. dakikada geriye düşen Galatasaray, rakibine karşılık veremedi ve şampiyonluk yolunda büyük bir darbe yedi. Aslan bu sezon özellikle gol yollarında büyük sorun yaşıyor.
Sezon başında kadrosuna Radamel Falcao ve Andone'yi dahil etmesine karşın iki oyuncunun sakatlıklarıyla sarsıldı. Adem ve Babel ile hücumda etkili olmaya çalışan Galatasaray, 12 haftada sadece 13 gol bulabildi. Bu karşılaşmaların 5'inde gol atmayı başaramadı. Son 38 sezonun en kötü hücum performansına imza attı. 19 puanda kalarak son 9 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 önemli karşılaşmada galibiyet ele edemezken, gol atmayı da başaramadı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Tarihi felaket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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