Tarihi felaket

Galatasaray'a bir haller oldu. Son iki sezonu şampiyon tamamlayan ve geçen Türkiye'de almadık kupa bırakmayan sarı-kırmızılı ekip, sahasında Başakşehir'e yenilerek bu sezon aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Cimbom bununla da kalmadı taraftarı önündeki 41 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Başakşehir karşısında 78. dakikada geriye düşen Galatasaray, rakibine karşılık veremedi ve şampiyonluk yolunda büyük bir darbe yedi. Aslan bu sezon özellikle gol yollarında büyük sorun yaşıyor.

Sezon başında kadrosuna Radamel Falcao ve Andone'yi dahil etmesine karşın iki oyuncunun sakatlıklarıyla sarsıldı. Adem ve Babel ile hücumda etkili olmaya çalışan Galatasaray, 12 haftada sadece 13 gol bulabildi. Bu karşılaşmaların 5'inde gol atmayı başaramadı. Son 38 sezonun en kötü hücum performansına imza attı. 19 puanda kalarak son 9 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 önemli karşılaşmada galibiyet ele edemezken, gol atmayı da başaramadı.