Oostende'yi yendi
Galatasaray'ın rakibi Club Brugge, Belçika Ligi'nde Oostende'yi 2-0 mağlup etti. Ev sahibi, Mats Rits'in 29. ve Siebe Schrijvers'in 47. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Galatasaray'ın rakibi Club Brugge, Belçika Ligi'nde Oostende'yi 2-0 mağlup etti. Ev sahibi, Mats Rits'in 29. ve Siebe Schrijvers'in 47. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. A Grubu'nda yer alan PSG ise Mauro Icardi ve Angel Di Maria'nın attığı gollerle Lille'i 2-0 mağlup etti.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Oostende'yi yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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