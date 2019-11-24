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24 Kasım 2019, Pazar
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Oostende'yi yendi

Oostende'yi yendi

'ın rakibi , 'nde Oostende'yi mağlup etti. Ev sahibi, 'in 29. ve 'in 47. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

'ın rakibi , 'nde Oostende'yi mağlup etti. Ev sahibi, 'in 29. ve 'in 47. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. A Grubu'nda yer alan ise Mauro Icardi ve 'nın attığı gollerle Lille'i 2-0 mağlup etti.

  1. 24.11.2019
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