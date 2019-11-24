O kişi Balo Keita çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri O kişi Balo Keita çıktı

O kişi çıktı

O kişi Balo Keita çıktı

Oostende maçında kadrosuna alınmayan 'nin 'da olduğuna dair bir fotoğraf karesi paylaşılmıştı.

Oostende maçında kadrosuna alınmayan 'nin 'da olduğuna dair bir fotoğraf karesi paylaşılmıştı. Fakat o karedeki ismin Diagne olmadığı ortaya çıktı. Kilyosspor, fotoğraftaki kişinin forvetleri olduğunu açıkladı.
  1. 24.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

O kişi Balo Keita çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN