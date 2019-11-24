Mbaye Diagne Galatasaray'a karşı yok!

Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a konuk olacak Belçika ekibi daha önce kadro dışı bıraktığı Mbaye Diagne'yi kamp kadrosuna almadı.

Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftada PSG ile oynanan maçta penaltı kaçırmıştı. Penaltı atıcısı olmamasına rağmen penaltıyı kullanan ve kaçıran Diagne'nin bu hareketinden sonra teknik ekiple arasındaki ipler gerilmiş ve kadro dışı bırakılmıştı.



