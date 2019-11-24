Mbaye Diagne Galatasaray'a karşı yok!
Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak Club Brugge, kamp kadrosuna Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi almadı.
Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a konuk olacak Belçika ekibi daha önce kadro dışı bıraktığı Mbaye Diagne'yi kamp kadrosuna almadı.
Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftada PSG ile oynanan maçta penaltı kaçırmıştı. Penaltı atıcısı olmamasına rağmen penaltıyı kullanan ve kaçıran Diagne'nin bu hareketinden sonra teknik ekiple arasındaki ipler gerilmiş ve kadro dışı bırakılmıştı.
- 24.11.2019
- Güncelleme: 24.11.2019 18:08
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Mbaye Diagne Galatasaray'a karşı yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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