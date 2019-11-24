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24 Kasım 2019, Pazar
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'a karşı yok!

Mbaye Diagne Galatasaray'a karşı yok!

Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında ile karşılaşacak , kamp kadrosuna Senegalli golcü 'yi almadı.

Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Stadı'nda 'a konuk olacak Belçika ekibi daha önce kadro dışı bıraktığı 'yi kamp kadrosuna almadı.

Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftada ile oynanan maçta penaltı kaçırmıştı. Penaltı atıcısı olmamasına rağmen penaltıyı kullanan ve kaçıran Diagne'nin bu hareketinden sonra teknik ekiple arasındaki ipler gerilmiş ve kadro dışı bırakılmıştı.


  1. 24.11.2019
  2. Güncelleme: 24.11.2019 18:08
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