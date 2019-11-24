Galatasaray-Club Brugge maçının hakemi belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray-Club Brugge maçının hakemi belli oldu!

- maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray-Club Brugge maçının hakemi belli oldu!

'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Slovak hakem Kruzliak, Andorra-Türkiye maçını yönetmiş ve A Milli Takımımız maçtan 2-0 galip gelmişti.

- maçı, Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.

GALATASARAY, BRUGGE MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasındaki Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmansalonda açma germe ve core stabilizasyon hareketleri ile başladı. Antrenmanın Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki kısmında interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Sarı-kırmızılılar, Club Brugge müsabakası öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00'de yapacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olacak.

  1. 24.11.2019
  2. Güncelleme: 24.11.2019 14:02
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray-Club Brugge maçının hakemi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN