Galatasaray-Club Brugge maçının hakemi belli oldu!

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Slovak hakem Kruzliak, Andorra-Türkiye maçını yönetmiş ve A Milli Takımımız maçtan 2-0 galip gelmişti.

Galatasaray-Club Brugge maçı, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.

GALATASARAY, BRUGGE MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasındaki Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmansalonda açma germe ve core stabilizasyon hareketleri ile başladı. Antrenmanın Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki kısmında interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Sarı-kırmızılılar, Club Brugge müsabakası öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00'de yapacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olacak.