Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında salı günü oynayacağı Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda açma germe ve core stabilizasyon hareketleri ile başlandı ardından ise interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrası tamamlandı.
Galatasaray, Club Brugge müsabakası öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00'de yaptıktan sonra maç için kampa girecek.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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