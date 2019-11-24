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24 Kasım 2019, Pazar
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, maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında salı günü oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'ndeki antrenmana salonda açma germe ve core stabilizasyon hareketleri ile başlandı ardından ise interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrası tamamlandı.


, müsabakası öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00'de yaptıktan sonra maç için kampa girecek.

  1. 24.11.2019
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