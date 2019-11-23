Tugay Kerimoğlu'ndan flaş Belhanda açıklaması! "Çok zor..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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'ndan flaş açıklaması! "Çok zor..."

Tugay Kerimoğlu'ndan flaş Belhanda açıklaması! "Çok zor..."

'ın eski futbolcusu , Galatasaray'ın 'e 1-0 kaybettiği maçın ardından yayıncı kuruluşa Younes 'nın durumunu ve tribünlerden tepki almasını değerlendirdi.

, "Yaşanan o olaydan sonra, barışma ortamını iki tarafın birbirine sunacağı günler değil artık. Bunu her zaman söylemişimdir, oyuncu sahada işini yapmakla yükümlüdür. Tribünlerle ilgilenmek zorunda değildir. Bizler de oynadık seneler boyunca, o ortamlarda bulunduk. Hiçbir zaman tribünlere dönüp de düşünce tarzımızı, vücut dilimizi öyle kullanmadık." dedi.

"CAMİALARIN KÜLTÜRLERİNİ BİLMENİZ LAZIM"

"Orada bir soğuk savaş var. Bu kaçınılmaz. Bu belli oluyor." diyerek sözlerini sürdüren Kerimoğlu, "Sadece bir kişi üzerinden değil. Bizim ülkemizde, bu camialarda oynuyorsanız, bu camiaların kültürlerini bilmeniz lazım. Sadece değil, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ile de alakalı. Amacın sadece ekonomik yönü değil, saha içi performansıyla da alakalıdır." ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYLER KOPMUŞSA ONARMASI ZORDUR"

Kerimoğlu, "Sizin bir değeriniz vardır, kulüp bunun karşılığını verir. Siz de saha içindeki o görevlerini ifşa edersiniz. Bazı şeyler, bir yerden sonra elektrik kopmuşsa inşa etmeniz, onarmanız çok zordur. Sonuçları ortada zaten, gözüküyor." sözleriyle yorumunu noktaladı.

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  1. 23.11.2019
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