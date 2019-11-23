Tugay Kerimoğlu'ndan flaş Belhanda açıklaması! "Çok zor..."
Galatasaray'ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Başakşehir'e 1-0 kaybettiği maçın ardından yayıncı kuruluşa Younes Belhanda'nın durumunu ve tribünlerden tepki almasını değerlendirdi.
Tugay Kerimoğlu, "Yaşanan o olaydan sonra, barışma ortamını iki tarafın birbirine sunacağı günler değil artık. Bunu her zaman söylemişimdir, oyuncu sahada işini yapmakla yükümlüdür. Tribünlerle ilgilenmek zorunda değildir. Bizler de oynadık seneler boyunca, o ortamlarda bulunduk. Hiçbir zaman tribünlere dönüp de düşünce tarzımızı, vücut dilimizi öyle kullanmadık." dedi.
"CAMİALARIN KÜLTÜRLERİNİ BİLMENİZ LAZIM"
"Orada bir soğuk savaş var. Bu kaçınılmaz. Bu belli oluyor." diyerek sözlerini sürdüren Kerimoğlu, "Sadece bir kişi üzerinden değil. Bizim ülkemizde, bu camialarda oynuyorsanız, bu camiaların kültürlerini bilmeniz lazım. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ile de alakalı. Amacın sadece ekonomik yönü değil, saha içi performansıyla da alakalıdır." ifadelerini kullandı.
"BAZI ŞEYLER KOPMUŞSA ONARMASI ZORDUR"
Kerimoğlu, "Sizin bir değeriniz vardır, kulüp bunun karşılığını verir. Siz de saha içindeki o görevlerini ifşa edersiniz. Bazı şeyler, bir yerden sonra elektrik kopmuşsa inşa etmeniz, onarmanız çok zordur. Sonuçları ortada zaten, gözüküyor." sözleriyle yorumunu noktaladı.
- 23.11.2019
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Tugay Kerimoğlu'ndan flaş Belhanda açıklaması! "Çok zor..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.