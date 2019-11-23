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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Sezonu kapattı!

Sezonu kapattı!

’nun Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanan 25 yaşındaki stoperin sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildi. Luyindama 7 ay oynayamayacak.

Cimbom'un başı sakatlıklardan kurtulmuyor. Falcao, Andone, Emre Akbaba'nın yanı sıra Babel ve Muslera'nın da milli takımda sakatlanması moralleri bozmuştu. 25 yaşındaki Luyindama'dan gelen haber sonrasında ise teknik heyeti adeta yıkıldı. Çapraz bağları kopan Luyindama sezonu kapattı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'nın takımın kiralanan Luyindama'nın yaz transfer döneminde bonservisi alınmıştı. Bu sezon 15 maça çıkmıştı.

YENER İNCE: BÜYÜK SKANDAL
Resmi siteden, "'nun Gambiya maçında sakatlanan Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır" denildi. Galatasaray doktoru konuyla ilgili, "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük skandal" diye konuştu.

5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Aslan, geçen sezonun devre arasında Belçika ekibi Standard Liege'den kiralanan Luyindama'nın 5 milyon euro olan satın alma opsiyonunu sezon başında kullanmıştı. 25 yaşındaki futbolcuya 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1 milyon 50 bin euro ücret ödeneceği resmen açıklanmıştı.

PARASINI FIFA VERECEK
Sezonu kapatan Luyindama'nın bu sezon kalan 870 bin euro'luk ücretini ödeyecek. FIFA, milli takımlarda sakatlanan oyuncuların futboldan uzak kaldığı geçici süre için ücreti kulübüne veriyor. Luyindama 1 yılda 1 milyon 50 bin euro alıyordu.

MİLLİ ARA MİLLİ FELAKET
, sakatlıklara isyan etti: "Bu seneki milli aralarda sıkıntı çekiyoruz. Milli felaket desek de yeridir. Takımımız için önemli de oyuncular. Bugün kadroda olanlar Şampiyonlar Ligi'nde kadroda yoklar, ne yazık ki öyle bir sıkıntımız var."

  1. 23.11.2019
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