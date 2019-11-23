Sezonu kapattı!
Demokratik Kongo’nun Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanan 25 yaşındaki stoperin sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildi. Luyindama 7 ay oynayamayacak.
Cimbom'un başı sakatlıklardan kurtulmuyor. Falcao, Andone, Emre Akbaba'nın yanı sıra Babel ve Muslera'nın da milli takımda sakatlanması moralleri bozmuştu. 25 yaşındaki Luyindama'dan gelen haber sonrasında ise Galatasaray teknik heyeti adeta yıkıldı. Çapraz bağları kopan Luyindama sezonu kapattı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika'nın Standard Liege takımın kiralanan Luyindama'nın yaz transfer döneminde bonservisi alınmıştı. Bu sezon 15 maça çıkmıştı.
YENER İNCE: BÜYÜK SKANDAL
Resmi siteden, "Demokratik Kongo'nun Gambiya maçında sakatlanan Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır" denildi. Galatasaray doktoru Yener İnce konuyla ilgili, "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük skandal" diye konuştu.
5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Aslan, geçen sezonun devre arasında Belçika ekibi Standard Liege'den kiralanan Luyindama'nın 5 milyon euro olan satın alma opsiyonunu sezon başında kullanmıştı. 25 yaşındaki futbolcuya 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1 milyon 50 bin euro ücret ödeneceği resmen açıklanmıştı.
PARASINI FIFA VERECEK
Sezonu kapatan Luyindama'nın bu sezon kalan 870 bin euro'luk ücretini FIFA ödeyecek. FIFA, milli takımlarda sakatlanan oyuncuların futboldan uzak kaldığı geçici süre için ücreti kulübüne veriyor. Luyindama 1 yılda 1 milyon 50 bin euro alıyordu.
MİLLİ ARA MİLLİ FELAKET
Fatih Terim, sakatlıklara isyan etti: "Bu seneki milli aralarda sıkıntı çekiyoruz. Milli felaket desek de yeridir. Takımımız için önemli de oyuncular. Bugün kadroda olanlar Şampiyonlar Ligi'nde kadroda yoklar, ne yazık ki öyle bir sıkıntımız var."
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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